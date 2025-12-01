

La canzone vincitrice del 68° FESTIVAL DELLO ZECCHINO D’ORO è “Ci pensa il vento” (Testo di Francesco Marruncheddu, Lodovico Saccol – Musica di Lodovico Saccol).

Il brano è stato premiato al termine della grande finale, andata in onda in diretta su Rai 1 e RaiPlay questo pomeriggio, condotta da Direttore Artistico CARLO CONTI.

A dar voce alla canzone, sul palco dell’Antoniano di Bologna, Emma (9 anni, Monza), accompagnata dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da MARGHERITA GAMBERINI.

Tematiche del brano la speranza e la pace.

Anche se non si può vedere, il vento fa tante cose per noi. Asciuga i panni stesi e le lacrime sul viso, sfoglia le pagine dei libri, porta pollini e canzoni. E a volte, se ti fermi ad ascoltarlo, sentirai che soffia la pace oltre i confini, mentre bandiere di tanti colori sventolano nel cielo (link al video del brano https://www.youtube.com/watch?v=JXnmjy7KJxs).

Al secondo posto la canzone “Tu puoi essere” (Testo di Mario Gardini – Musica di Andrea Casamento) cantata da Lara, 10 anni, Piano di Sorrento (Napoli) e al terzo posto il brano “Boomer boom boom” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Marco Iardella) cantata da Ana Estela, 9 anni, Nerviano (Milano) e Gioele, 5 anni, Bascapè (Pavia).

Le giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore di questa edizione: la giuria di grandi, composta da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini e i conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, e la giuria di bimbi. Al voto delle giurie si sono aggiunti anche i voti delle bimbe e dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia dei Cori dell’Antoniano (circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano).

Anche in questa edizione 2025 Topo Gigio è stato ospite fisso di tutte le puntate, così come il Grande Mago Alessandro Politi, con i suoi divertenti trucchi di magia.

Il “Premio Rai Radio Kids”, attribuito alla canzone più radiofonica, è stato assegnato a “Boomer boom boom” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Marco Iardella, cantata da Ana Estela, 9 anni, Nerviano, Milano, e Gioele, 5 anni, Bascapè, Pavia). A consegnare il premio in diretta Marco di Buono e Arianna Ciampoli, conduttori de “Il Buongiorno di Radio Kids”.

Il “Premio Galassia”, assegnato dai cori della Galassia dell’Antoniano, va al brano “Tu puoi essere” (Testo di Mario Gardini – Musica di Andrea Casamento, cantata da Lara, 10 anni, Piano di Sorrento, Napoli).

Le 14 nuove canzoni, prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italy – contenute nella compilation “ZECCHINO D’ORO 68ª EDIZIONE”, disponibile in digitale su tutte le piattaforme di streaming (https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/zecchino68) e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione – sono firmate da 28 autori, sia esperti di musica per bambini sia grandi artisti, tra cui Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi. Sul canale YouTube Zecchino d’Oro/Piccolo Coro sono disponibili anche i 14 videoclip ufficiali dei brani ascoltati nelle prime due semifinali.

Dopo aver concluso l’ascolto delle canzoni, è stata attivata sul sito dello Zecchino d’Oro la possibilità di giocare al sondaggio per indicare la canzone preferita del web. Si può ancora partecipare tramite il link: https://zecchinodoro.org/preferitazecchino68/.

A interpretare i brani in gara, sempre dal vivo, 20 piccoli cantanti provenienti da 10 regioni d’Italia (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto) accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.

La musica dello Zecchino d’Oro si conferma un mezzo unico per comunicare e declinare, tramite il linguaggio dell’infanzia, temi legati all’attualità che coinvolgono tutti, non solo i più piccoli.

I testi delle canzoni – veicolati da arrangiamenti contemporanei e pop e da musica che spazia tra i generi, andando dalla dance al latin pop, passando per il rock, il folk e il reggae – trattano diversi temi, tra cui il rapporto con il digitale e le nuove tecnologie, l’importanza di essere sé stessi, il valore dei sogni e della fantasia, la pace, l’amicizia, il gioco e la collaborazione per proteggere l’ambiente.

All’interno della compilation anche due bonus track: il “Cantico di Frate sole”, brano cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano in occasione dell’ottavo centenario dalla composizione del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi (Testo di San Francesco d’Assisi – Musica di Marco Cosini e Giancarlo Sesana – Arrangiamento di Marco Iardella) e “Non ne posso più”, un nuovissimo inedito scritto da Ciro Priello dei The Jackal, che racconta con ironia le emozioni dei bimbi l’ultimo giorno di scuola, tra voglia di vacanza e nostalgia dei compagni.

Le canzoni dello Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini tornano su Rai 1 il 24 dicembre con “ZECCHINO D’ORO – LA MAGIA DELLA VIGILIA” e il 25 dicembre con “ZECCHINO D’ORO – LA FESTA DEL NATALE”.

Anche l’edizione 2025 dello Zecchino d’Oro è intitolata “La musica può” e vuole continuare a celebrare tutto quello che la musica ha generato negli anni, anche attraverso i brani dello Zecchino d’Oro, patrimonio culturale del Paese grazie all’Antoniano, istituzione riconosciuta nel mondo. La musica può divertire, può educare e all’Antoniano può offrire sostegno alle persone più fragili.

Dal 1954 l’Antoniano è al fianco di adulti e bambini in difficoltà, attraverso numerose attività e servizi, tra cui la storica mensa, che oggi of fre oltre 90.000 pasti all’anno e un Centro Terapeutico, a sostegno di ragazzi e bambini con fragilità. Anche quest’anno lo Zecchino d’Oro sostiene, inoltre, Operazione Pane, la campagna di Antoniano volta a raccogliere fondi a sostegno delle 20 mense francescane presenti in Italia e delle 5 attive nel mondo (1 in Siria, 3 in Ucraina e 1 in Romania) tramite il numero solidale 45588.

Grazie agli spettatori che hanno sostenuto OPERAZIONE PANE durante le tre puntate dello Zecchino d’Oro 2025 è stato raggiunto l’importante obiettivo di 131.052 pasti a favore delle mense francescane. Il numero solidale 45588 rimane attivo fino al 16 dicembre 2025. Successivamente sarà possibile donare sul sito operazionepane.it. Basta inviare un sms da cellulare o telefonare da rete fissa per aiutare mamme, papà e bambini e donare un pasto a chi è in difficoltà.

Quest’anno lo Zecchino d’Oro riconferma la sua natura crossmediale con progetti che coinvolgono diversi canali, tradizionali e digital, firmati Rai.

In anteprima esclusiva su RaiPlay, sono visibili i cortometraggi animati delle 14 canzoni in gara, realizzati da Antoniano e Rai Kids, che da domani, lunedì 1° dicembre, andranno in onda tutti i giorni alle ore 14.25 su Rai Yoyo.

Inoltre, anche quest’anno RaiPlay ha proposto un’offerta di contenuti speciali per vivere il clima della tre giorni di canzoni e divertimento del 68° Festival dello Zecchino d’Oro. Tra questi torna Il Casting, con sei brevi appuntamenti che mostrano il dietro le quinte delle audizioni per i piccoli aspiranti solisti del Festival, condotte all’insegna del gioco e della musica. In anteprima, in più, sono disponibili le presentazioni dei cantanti che si esibiscono nelle canzoni in gara e dei piccoli performers che interpretano i brani in competizione nella Lingua Italiana dei Segni.

Durante tutte le puntate è stato possibile vedere online – in tempo reale – i video delle esibizioni dei piccoli cantanti, resi disponibili grazie agli highlights realizzati nel corso delle dirette.

I video compongono, così, un’imperdibile offerta on demand per vivere le emozioni del Festival quando e dove si vuole, insieme ad altri contenuti extra: dalla nuova serie delle Canzoni Animate alle clip e alle presentazioni dei piccoli protagonisti, passando per le puntate integrali di un evento che da anni coinvolge generazioni di bambini e di adulti nel segno della musica e della solidarietà.

Tutte le puntate sono come sempre complete di sottotitoli attivabili sulla pagina 777 di Televideo. La puntata finale è stata completa anche di audiodescrizione attivabile sul canale audio dedicato di Rai 1 e attraverso l’apposita funzione su RaiPlay.

E ancora, sul canale dedicato di RaiPlay, la finale è stata trasmessa integralmente con i sottotitoli in chiaro ed accessibile anche attraverso la LIS nelle parti cantate: 11 bambini della scuola integrata bilingue per sordi e udenti, Istituto Tommaso Silvestri / Magarotto di Roma – con cui Rai Pubblica Utilità ha formalizzato uno specifico accordo – hanno infatti interpretato nella lingua dei segni italiana, direttamente dagli Studi dell’Antoniano di Bologna, le 14 canzoni in gara in contemporanea con i bambini che le interpreteranno in lingua italiana, creando spettacolo nello spettacolo.

Un segno di crescita nella consapevolezza dell’importanza dell’accessibilità come base per creare vera inclusione: un progetto fortemente voluto da Rai Pubblica utilità a cui ha risposto con entusiasmo e senza esitazione l’Antoniano.

Il progetto di accessibilità e inclusione va ben oltre la finale Rai Pubblica Utilità e Antoniano hanno siglato infatti un accordo per la realizzazione di clip con le 14 canzoni del 68° Zecchino d’Oro cantate in LIS e complete di sottotitoli. Le clip sono state realizzate presso gli studi Rai di Saxa Rubra a Roma, dagli stessi bambini protagonisti all’Antoniano e nella diretta streaming su RaiPlay, supportati da altri 17 bambini della scuola integrata bilingue per sordi e udenti Istituto Tommaso Silvestri / Magarotto di Roma per le parti di secondo solista e/o coro. Le clip sono disponibili sulle piattaforme di Rai, a partire da RaiPlay, e dell’Antoniano.

Zecchino d’Oro non si ferma mai: la 68ª edizione si appena conclusa, ma è già in partenza la 69ª edizione con il bando di autori e i casting per i solisti. Nelle prossime settimane sul sito zecchinodoro.org sarà pubblicato il bando autori per la ricerca delle canzoni dello Zecchino d’Oro 2026. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini da proporre.

I casting alla ricerca dei solisti della prossima edizione sono già aperti.

LE 14 CANZONI DI QUESTA EDIZIONE:

“Boomer boom boom” (Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Marco Iardella) cantata da Ana Estela, 9 anni, Nerviano (MI) e Gioele, 5 anni, Bascapè (PV) “Il bacio nel taschino” (Testo di Irene Menna, Carmine Spera – Musica di Carmine Spera) cantata da Zoe, 5 anni, Lonate Pozzolo (VA) “Tu puoi essere” (Testo di Mario Gardini – Musica di Andrea Casamento) cantata da Lara, 10 anni, Piano di Sorrento (NA) “Uffa le tabelline” (Testo e Musica di Alessandro Di Battista) cantata da Alyssa, 8 anni, Lucca “Ci pensa il vento” (Testo di Francesco Marruncheddu, Lodovico Saccol – Musica di Lodovico Saccol) cantata da Emma, 9 anni, Monza “Il lupo Duccio” (Testo di Enrico Nigiotti – Musica di Enrico Nigiotti, Enrico Brun) cantata da Mario, 5 anni, Praia a Mare (CS) “Viva le api” (Testo di Rondine, Stefano Accorsi, Filippo Gentili – Musica di Rondine, Matteo Milita, Filippo Gentili) cantata da Mattia, 9 anni, Bologna “Portafortuna” (Testo di Flavio Careddu – Musica di Alessandro Visintainer) cantata da Gioele, 10 anni, San Giorgio di Piano (BO) “Disco” (Testo e Musica di Andrea Agresti) cantata da Ambra, 5 anni, Capoterra (CA) “Raffa la giraffa” (Testo e Musica di Giuliano Sangiorgi) cantata da Gaia, 7 anni, Zeccone (PV) “Perché perché perché” (Testo di Maurizio Festuccia – Musica di Francesco Stillitano) cantata da Victoria, 5 anni, Verona, con Nicolò, 6 anni, Montecassiano (MC), e Gionsi, 5 anni, Bologna “Toc toc” (Testo e Musica di Alessio Zini, Sara Casali) cantata da Beppe, 10 anni, Malta, e Sofia, 5 anni, Castellaneta (TA) “Le galline fanno surf” (Testo e Musica di Alessio Savocchio) cantata da Joy, 7 anni, Battaglia Terme (PD) e Diletta, 8 anni, Villafranca Padovana (PD) “Canta la conta” (Testo di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti – Musica di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti, Andrea Di Gregorio, Giuliano Capello) cantata da Anna, 10 anni, Ribera (AG) e Atena, 5 anni, Soliera (MO)

