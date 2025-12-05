

Sabato 6 dicembre comincia il Natale a Fiorano Modenese, alle 17 l’accensione delle luminariе inaugurerà ufficialmente il periodo di festa in centro, ma già dal mattino e per tutto il fine settimana dell’Immacolata, sarà possibile godersi la magia delle feste, con appuntamenti per grandi e piccoli, animazioni, spettacoli, musica, con il patrocinio del Comune.

In piazza Ciro Menotti sarà possibile ammirare l’originale installazione natalizia dell’artista Lorenzo Lunati dal titolo “Il mondo nelle tue mani” e scattare una foto per partecipare al contest. O vivere un’esperienza magica tra luci, natura e atmosfera nordica con l’albero di Natale e il giardino nordico.

Ci sarà anche il bus di Babbo Natale, a due piani, dove i più piccoli potranno fare foto ricordo e consegnare la letterina a Babbo Natale e ai suo elfi. Al piano superiore del bus Cine Christmas, piccoli corti natalizi e cartoni animati, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. E ancora gnocco fritto con affettati, frittelle di baccalà e vin brulè, con la Sfoglia in Piazza per tutto il giorno.

Sabato 6 dicembre, la biblioteca al BLA, alle 11, “A Christmas Carol”, lettura e teatrino delle ombre, adattamento dell’opera di Dickens di Agnese Baruzzi per bambini dai 4 anni, con ingresso libero e gratuito. A seguire il laboratorio creativo “Quando la notte diventa magica” con Elisa De Benedetti. Prenotazione obbligatoria.

In serata, tombola missionaria, a cura del Gruppo missionario della parrocchia di Fiorano, presso il Salone del Pellegrino, alle ore 20.30

Domenica 7 dicembre in piazza Ciro Menotti continuano le iniziative e animazioni natalizie, mentre a Villa Cuoghi, alle ore 16, l’associazione INarte presenta un “Tè per i più piccoli: racconti di Natale”. Al termine biscotti e tè per tutti. In collaborazione con Circolo Nuraghe, Amici della Musica Nino Rota e Centro Via Vittorio Veneto. Ingresso libero e gratuito. Alle 18.30 presso cinema teatro Astoria, in programma il film “L’attachment – La tenerezza”, con Valeria Bruni Tedeschi.

Alle ore 20.30, nel piazzale del Santuario, “Concerto di Natale in Basilica” del coro Insieme per la musica accompagnato da una band, a cura della parrocchia di Fiorano.

Il primo fine settimana natalizio a Fiorano Modenese si chiude, lunedì 8 dicembre, con nuove animazioni e spettacoli in piazza Ciro Menotti, avvolti dalle magiche ambientazioni del giardino nordico, dell’albero di Natale e dell’installazione natalizia di Lunati Manufacturing e accompagnati dal profumo e sapore delle prelibatezze del La Sfoglia. Nel bus di Babbo continuano le attività per i più piccoli e, dalle 10.30 con le storie incantate per bambini dai 3 ai 10 anni dell’associazione INarte.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, lungo via Vittorio Veneto “Christmas car show”, esposizione di auto sportive by Team La Diabla.

Sul colle del Santuario, dal mattino, la parrocchia organizza “Natale sul colle”, colazioni, mercatini, stand, casetta di Babbo Natale, vendita di presepi e oggetti natalizi, a favore delle scuole palestinesi per sostenere il diritto allo studio di una decina di famiglie.

Le iniziative in piazza Ciro Menotti sono tutte gratuite e sostenute da Cesar Ceramiche, Smaltochimica ha sponsorizzato l’installazione di Lunati, mentre AAO Vivai e Azienda agricola Covili hanno allestito l’albero di Natale e il giardino nordico. L’organizzazione tecnica e animazione è di GP Eventi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sono previste modifiche alla viabilità in via Vittorio Veneto, via Gramsci e via del Santuario, lunedì 8 dicembre dalle 13 alle 19.

Gli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese continuano fino al 6 gennaio 2026, con spettacoli, iniziative e attività per tutti. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.