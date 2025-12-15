

Si è costituito ufficialmente nel pomeriggio di oggi (lunedì 15 dicembre), nella Sala Consiliare “Umberto Farri”, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) di Casalgrande.

Un momento di grande valore istituzionale ed educativo, che rappresenta il punto culminante di un progetto avviato nello scorso anno scolastico e sviluppatosi pienamente in quello in corso, grazie anche alla proficua collaborazione con l’Istituto Cervi e, in particolare, con Mirco Zanoni.

Il CCRR rientra nel progetto “Semi di Legalità”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere nelle giovani generazioni il senso della legalità, il rispetto delle istituzioni, delle persone e dell’ambiente, nonché una cultura di contrasto al malaffare e alle prevaricazioni.

I giovani consiglieri e la prima seduta ufficiale

Sono 12 gli studenti delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande eletti alla fine del mese di novembre. Undici di loro hanno partecipato oggi alla prima seduta ufficiale del primo CCRR di Casalgrande, ospitata nella Sala consiliare della Casa Comunale.

Ad accoglierli erano presenti il Sindaco Giuseppe Daviddi, l’Assessore alla Legalità Marco Cassinadri, l’Assessora alla Scuola Graziella Tosi, il Vicesindaco Valeria Amarossi, l’Assessora ai Giovani Cristina Spano e l’Assessore al Volontariato Domenico Vacondio. Presente anche il Consigliere Giancarlo Bolondi e il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Ferrari, che ha fatto gli onori di casa.

Hanno inoltre partecipato Mirco Zanoni dell’Istituto Cervi e la professoressa Morena Marsigli, docente referente del progetto, che ha accompagnato gli studenti nel percorso.

La seduta ha rappresentato un’importante occasione formativa: gli amministratori hanno illustrato ai ragazzi il funzionamento del Consiglio Comunale e, secondo prassi istituzionale, si è proceduto all’elezione del Presidente e del Vicepresidente del CCRR. Il comportamento degli studenti è stato unanimemente apprezzato per correttezza, attenzione e rispetto del contesto istituzionale.

Le dichiarazioni

Il Sindaco Giuseppe Daviddi ha dichiarato: “Voglio innanzitutto ringraziare i miei Assessori e in particolare Marco Cassinadri per l’impegno profuso nel dare vita a questa forma di partecipazione democratica, coinvolgendo direttamente i giovanissimi e il mondo della scuola casalgrandese. Mi spiace constatare l’assenza del presidente in un momento istituzionalmente alto come questo, su un progetto in cui l’Amministrazione crede profondamente”.

Rivolgendosi agli studenti, il Sindaco ha aggiunto: “Qui oggi rappresentate tutti i vostri compagni, così come gli amministratori rappresentano tutti i cittadini. Non esistono distinzioni di simpatia, antipatia o colore politico: chi siede in questi banchi rappresenta le istanze di tutti. Questo significa essere comunità. Siate curiosi, approfondite le tematiche che possono migliorare la vita a scuola e fuori dalla scuola. Questo luogo è a vostra disposizione per confrontarvi e discutere, sempre come portavoce di tutti”.

Al termine dell’intervento, il Sindaco ha donato a ciascun giovane consigliere una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

L’Assessore alla Legalità Marco Cassinadri, ricordando la figura di Umberto Farri, ha sottolineato: “Oggi avete un’opportunità: portare proposte, idee e condividerne la realizzazione, imparando a confrontarvi in modo democratico e trasparente. Siate degni del vostro ruolo”.

L’Assessora alla Scuola Graziella Tosi ha evidenziato: “La vostra presenza dimostra una grande voglia di partecipazione. La scuola è il punto di partenza di una società migliore e voi siete il nostro futuro. Il vostro compito è dare voce alle esigenze di tutti per migliorare la scuola, Casalgrande e il modo di vivere insieme”.

Il Vicesindaco Valeria Amarossi ha ringraziato: “L’Assessore Cassinadri per l’impegno e la dedizione nei confronti di un progetto estremamente importante e qualificante per tutta la nostra Amministrazione”

Il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Ferrari ha ringraziato i ragazzi: “Per essersi messi in gioco e per la volontà di partecipare attivamente alla vita della comunità. Il confronto responsabile e il rispetto delle opinioni di tutti, anche di quelle diverse dalle proprie, rappresentano un arricchimento. Le vostre idee saranno uno stimolo importante per noi amministratori”.

Ferrari ha concluso ricordando che: “Non si diventa cittadini solo in base all’età, ma attraverso la volontà di partecipare alla vita democratica di una comunità”.

Mirco Zanoni, dell’Istituto Cervi, ha rimarcato: “Questo non è un punto d’arrivo, ma una tappa di un percorso che vi accompagna verso l’età adulta. State anticipando un cammino che continuerà anche negli anni successivi, quando sarete voi a trasmettere quanto appreso ai ragazzi che entreranno nel CCRR”.

Infine, la professoressa Morena Marsigli ha sottolineato: “Inizialmente c’era un certo scetticismo sulla fattibilità del progetto, ma la risposta dei ragazzi ha dimostrato la bontà del percorso. Il CCRR ha anche il compito di restituire alle classi quanto discusso, rendendo l’Educazione Civica uno spazio concreto e vissuto”.

I prossimi passi

Con l’inizio del 2026, in accordo tra Amministrazione comunale, docenti e studenti, verrà definito un calendario di incontri e una scaletta degli argomenti che guideranno i lavori del neo eletto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Casalgrande.