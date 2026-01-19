

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Piergiorgio Corbetta, studioso e sociologo dell’Università di Bologna, per oltre trent’anni uno dei protagonisti dell’Istituto Cattaneo. Le sue ricerche sui flussi elettorali e i movimenti politici, la sua curiosità sui meccanismi della comunicazione politica e sulle scelte di voto, hanno rappresentato un contributo indispensabile per interpretare i processi decisionali sui territori e nelle comunità”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il vicepresidente, Vincenzo Colla, ricordano l’ex direttore dell’Istituto bolognese che si occupa di studi politici, sociali, culturali ed economici.

“Il suo approccio lungimirante – ricordano presidente e vicepresidente- lo ha sempre portato ad avvicinare temi nuovi della vita politica e della società. Tra le sue analisi più recenti quelle sui nuovi movimenti politici, l’astensionismo in crescita, gli effetti dell’Intelligenza artificiale, sulle quali restituiva sempre standard elevati di rigore scientifico e deontologia professionale”.

“Gli siamo tutti debitori per lucidità, senso delle istituzioni sincero e radicato, e la profonda dedizione all’insegnamento sui cui si è formata un’intera generazione di studenti, politici e giornalisti. A nome di tutta la Giunta regionale e della comunità emiliano-romagnola- concludono de Pascale e Colla- esprimiamo le più sincere condoglianze ai figli Maria e Michele, ai familiari, ai colleghi”.

Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

“Bologna perde un riferimento per tutti quelli che amano e studiano la politica.

Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell’Istituto Cattaneo e docente di sociologia dell’Alma Mater, attraverso i suoi studi e le sue ricerche ha donato sapere a moltissimi studenti e a tutti coloro che seguono con passione la politica, le istituzioni e i meccanismi elettorali. Un contributo prezioso per il Paese e per la nostra città che saprà ricordarlo.

Alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici il cordoglio dell’Amministrazione comunale”.