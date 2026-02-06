

Mercoledì 11 febbraio prende il via la rassegna “Unexpected Maranello”: un ciclo di quattro eventi pubblici per raccontare gli aspetti più autentici e meno conosciuti del territorio, tra arte, cultura e innovazione.

Ad inaugurare la rassegna alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari lo spettacolo “A un passo dal confine” con Luca Mercalli e Matteo Caccia: una serata di parole e ascolto, tra storie vere che diventano inneschi per un dialogo vivo su natura, montagna, clima e futuro, dove la scienza incontra il racconto.

Un progetto realizzato in esclusiva per Maranello, che vedrà sul palco Matteo Caccia, conduttore radiofonico, attore teatrale e docente, in dialogo con il climatologo Luca Mercalli, a costruire insieme una serata di parole e ascolto. Caccia racconta storie vere, piccole e grandi, che parlano di persone, luoghi, scelte. Racconti che non sono mai fine a sé stessi, ma diventano inneschi. Da quelle storie nasce il dialogo con Mercalli. Un dialogo vivo, non accademico, che attraversa la natura, la montagna, il clima, l’ambiente. La scienza incontra il racconto, l’esperienza personale incontra i dati: si parla di ciò che sta cambiando e di come ci riguarda da vicino. Di paesaggi che mutano, di responsabilità, di futuro. Una serata senza conferenze, senza lezioni, solo storie e conversazioni per provare a capire dove siamo e dove stiamo andando. L’ingresso è gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti.

La rassegna “Unexpected Maranello, realizzata da Città di Maranello, ATER Fondazione e Unexpected Italy con il sostegno della Fondazione di Modena, proseguirà alla Biblioteca Mabic dal 24 al 26 marzo con “Trent’anni di grano”, performance interattiva tra cucina e teatro del Teatro delle Ariette, e all’Auditorium Ferrari il 23 aprile con il concerto dell’Officina del Battagliero, tra musica folk e tradizioni, e il 7 maggio con la commedia dialettale “Frizoun Mudnes” della Compagnia Teatrein ed Furmezen.