Domenica 15 febbraio 2026 Casalgrande si prepara a vivere una giornata di festa, colori e divertimento con Il Carnevale a Casalgrande, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Casalgrande con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’evento animerà Piazza Costituzione per l’intera giornata con un ricco programma di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.

«Il Carnevale è una festa di musica, maschere, allegria e un pizzico di meraviglia che illumina il viso di piccoli e grandi – sottolinea l’Assessore al Commercio e agli Eventi, Cristina Spano – l’edizione 2026 del Carnevale a Casalgrande, organizzato da Pro Loco che ringrazio vivamente, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, viene festeggiato con una bellissima novità: il circo, proprio per celebrare un mondo magico e straordinario».

La manifestazione, intitolata Golden Circus, prenderà il via a partire dalle ore 10.30, con animazioni, giochi e laboratori dedicati in particolare ai più piccoli, ma capaci di coinvolgere l’intera comunità. «Domenica 15 febbraio vuole essere una giornata che celebra la creatività e quel senso di comunità che deve essere il tratto distintivo di Casalgrande – prosegue l’Assessore – nella speranza che tantissimi concittadini possano lasciarsi trasportare dall’immaginazione in un mondo magico e divertente».

Durante tutta la giornata sarà presente anche il mercato realizzato in collaborazione con COM.RE, che rappresenterà il filo conduttore dell’evento, affiancato da stand dedicati alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

«Quello che abbiamo allestito per domenica 15 febbraio vuole essere un Carnevale capace di abbracciare i gusti e i desideri di tutte le fasce d’età della nostra comunità – aggiunge il Presidente di Pro Loco Casalgrande, Massimo Villano – assieme al mercato avremo stand per mettere in mostra le eccellenze locali, le sfilate delle maschere Disney pensate per regalare gioia ai più piccoli e, infine, la grandissima novità del circo, che renderà ancora più unica questa giornata di festa».

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, proseguiranno le animazioni, mentre alle ore 15.00 è in programma l’attesa sfilata in maschera con la Disney Family, uno dei momenti più coinvolgenti per bambini e famiglie.

«Un grazie di cuore va a tutti i volontari di Pro Loco che si sono spesi per allestire questo evento, all’Amministrazione comunale che non fa mai mancare il suo supporto e alle associazioni locali e provinciali presenti il 15 febbraio ad impreziosire il nostro Carnevale casalgrandese», conclude Villano.