

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aba71b0a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=148&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aba71b0a' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a721d127&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=141&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a721d127' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a5b2e83c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=47&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5b2e83c' border='0' alt='' /></a>



È una modalità innovativa di celebrare la prossima Festa della Donna, mettendo in luce un aspetto spesso sottovalutato: il contributo dell’imprenditoria femminile nello sviluppo socioeconomico di Castelnovo e dell’Appennino. Il 4 marzo, mercoledì, alle ore 19, nella sala del consiglio comunale in municipio (piazza Gramsci 1), si terrà un incontro che intende essere al contempo conviviale e un momento di ringraziamento e valorizzazione delle donne imprenditrici. “Intrecci di Impresa” sarà un aperitivo in vista dell’8 marzo, dedicato a riflessioni sul contributo femminile all’economia, sia nazionale che locale.

Afferma il Vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Valentini: “Nel Comune di Castelnovo Monti, le donne titolari di partita IVA e di imprese o esercizi commerciali sono molto numerose e rappresentano una componente fondamentale del tessuto economico locale, sia in termini di quantità che di vivacità, idee e progetti. Per fare un esempio spicciolo, se tutte le imprese femminili chiudessero dall’oggi al domani, circa il 60% dei negozi e il 30% delle aziende scomparirebbero. La percentuale di imprese femminili a livello locale poi, appare significativamente superiore alla media nazionale. È quindi importante costruire un momento che vada oltre il semplice augurio per la festa della donna, celebrando il ruolo vitale delle donne nell’economia locale”.

Conclude Valentini: “In occasione di questo incontro, daremo a tutte le imprenditrici partecipanti un simbolo di riconoscimento: un adesivo con grafica creata ad hoc da apporre sulle loro vetrine o uffici, per identificare quell’impresa come femminile. Questo evento non è inteso come un momento conclusivo, ma come l’avvio di una mappatura più approfondita delle imprese femminili, per sviluppare progetti di valorizzazione di questa componente irrinunciabile del settore socioeconomico. Vogliamo capire come tutelare e aumentare il peso del ruolo delle donne nell’economia locale”.

La partecipazione all’evento è aperta a tutte le donne imprenditrici del territorio castelnovese.