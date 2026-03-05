

Sono partite le nuove edizioni delle Operazioni di alta specializzazione DATALAB e GREENCOMP, giunte rispettivamente alla quinta e alla seconda edizione, promosse dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute da un largo partenariato costituito da una rete di enti formativi, da numerose imprese e dagli atenei del territorio (UniMoRe, Alma Mater Studiorum di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università di Parma, Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore).

Nelle nuove Operazioni i requisiti di accesso si allargano: possono accedere studenti universitari e chi ha conseguito titoli di alta specializzazione da non oltre 36 mesi (laurea, dottorato, diploma AFAM e ITS), residenti o domiciliati in regione, per acquisire competenze specialistiche trasversali e tecniche innovative.

Si conferma una visione strategica, legata alla Legge regionale di attrazione e trattenimento di talenti sul territorio, che prevede un’offerta formativa integrata e complementare ai percorsi universitari curriculari. L’obiettivo principale è ibridare i profili professionali di ogni ambito disciplinare e dare slancio competitivo al sistema economico e sociale iniettando alte competenze digitali e green nelle organizzazioni, come chiave primaria per governare – e non subire – il cambiamento.

L’Operazione DATALAB promuove lo sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche in ambito digitale avanzato, applicabili trasversalmente a diversi settori e professioni. I percorsi formativi comprendono temi quali big data, cybersecurity, machine learning e deep learning, business intelligence, data journalism e marketing analytics, con l’obiettivo di formare professionisti in grado di rispondere alle sfide della trasformazione digitale.

L’Operazione GREENCOMP ha come obiettivo lo sviluppo di competenze tecniche o trasversali per attuare una transizione verde e sostenibile che dia vantaggio alle imprese e al tessuto sociale e produttivo in termini di impatto e risparmio energetico. Vengono sviluppate competenze fondamentali per abilitare nuovi modelli di comunità, di business e di mercato e per favorire un’accelerazione positiva, che tenga insieme la qualità del lavoro, il rispetto dell’ambiente, la produttività.

Entrambe le Operazioni offrono corsi formativi modulabili della durata di 60 o 80 ore che i partecipanti possono inserire all’interno di un percorso strutturato e flessibile, nell’arco dei 24 mesi di durata dei progetti e col supporto del personale didattico degli enti coinvolti. In questo modo ognuno potrà scegliere e frequentare i corsi più idonei e compatibili con il proprio percorso universitario, i propri obiettivi di inserimento nel mercato del lavoro e di sviluppo della propria carriera.

I progetti sono realizzati in più edizioni, con modalità e orari tali da rispondere anche ad esigenze di conciliazione con i tempi di studio, lavoro ed eventuali carichi familiari. Approfondimenti e requisiti per la partecipazione sui portali dedicati www.bigdata-lab.it e www.green-comp.it.

A completamento dell’offerta, promosso attraverso lo stesso canale di finanziamento e con gli stessi obiettivi, è attivo fino a dicembre 2026 anche il progetto MANAGERLAB, con corsi da 40 ore che promuovono lo sviluppo delle competenze manageriali (www.managerlab.it).

Al termine dei percorsi è previsto il rilascio di open badge (attestazioni digitali di frequenza) realizzati in collaborazione con Reiss Romoli attraverso la piattaforma MY OPEN BADGE.

«Queste Operazioni rappresentano un tassello fondamentale per la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti: mirano a trattenere competenze sul territorio regionale e creare nuove opportunità professionali ad alto valore aggiunto, in stretta connessione con il sistema universitario e produttivo dell’Emilia-Romagna – sottolinea Emanuela Pezzi, Amministratore Delegato di Formindustria Emilia-Romagna. L’obiettivo comune con la Regione è promuovere un sistema integrato di apprendimento permanente, capace di offrire opportunità flessibili e accessibili di aggiornamento e riqualificazione per tutti, con particolare attenzione alle competenze imprenditoriali e digitali. Anticipando l’evoluzione dei fabbisogni professionali espressi dal mercato del lavoro e investendo in competenze strategiche per rafforzare la transizione digitale ed ecologica del territorio, si rafforza la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti economici, tecnologici e ambientali. È una scelta che mette al centro talenti, imprese e innovazione, trasformando le grandi sfide globali in opportunità concrete di crescita, occupazione qualificata e competitività per l’Emilia-Romagna».

“Le politiche regionali promuovono da anni percorsi di alta specializzazione e ci vedono protagonisti nella diffusione di competenze strategiche per il futuro: con Big DataLab sul fronte dei dati e dell’innovazione digitale, con Greencomp e ManagerLab sui temi della transizione verde e dello sviluppo manageriale” ha commentato Umberto Lonardoni, Direttore generale di Ifoa. “Il successo delle precedenti edizioni ha consolidato un modello di alta formazione capace di connettere università, lavoro e trasformazioni in atto, tanto a livello regionale quanto in uno scenario più ampio, attraversato da normative e iniziative europee come l’AI Act, il Green Deal e l’Agenda 2030. Nelle nostre aule entrano giovani con percorsi universitari in corso o appena conclusi, spesso già inseriti nel mondo del lavoro, che scelgono di rafforzare metodi, strumenti e competenze tecniche e trasversali. L’obiettivo di ogni percorso è costruire insieme nuovi scenari organizzativi, anche quando appaiono incerti, e aprire una riflessione su modelli di sviluppo sostenibili e innovativi.”