Torna a Scandiano uno degli appuntamenti più identitari della città. Dal 14 al 23 marzo la Fiera di San Giuseppe riporterà nel cuore del territorio la sua storica vocazione: essere un luogo di incontro tra tradizione agricola, commercio, cultura e comunità.

La “Centenaria”, che affonda le proprie radici in oltre cinque secoli di storia, continua a rinnovarsi mantenendo saldo il legame con il mondo agricolo e con le produzioni della terra. L’edizione di quest’anno rafforza in modo deciso una scelta strategica: affiancare alla presenza delle macchine agricole – che restano un pilastro della manifestazione – una proposta sempre più ricca dedicata al food & wine e ai prodotti dell’agricoltura.

Nei padiglioni del Centro Fiere troveranno spazio oltre cento espositori provenienti da diverse regioni italiane. Accanto alle imprese del settore agricolo e della meccanizzazione, che continuano a rappresentare una componente fondamentale della manifestazione, la Fiera amplia la propria offerta con nuove aree dedicate alla degustazione e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche.

Tra le novità più significative di questa edizione c’è la Corte dei Sapori, uno spazio interamente dedicato ai prodotti tipici e alla cucina delle tradizioni regionali. All’interno dei padiglioni i visitatori potranno compiere un vero e proprio viaggio tra i sapori della penisola, incontrando produttori, degustando specialità e scoprendo le storie che stanno dietro alle filiere agricole.

Per la prima volta entrerà stabilmente nella Fiera anche il Mercato Contadino, con i produttori del territorio protagonisti di uno spazio dedicato alla vendita diretta e alla promozione dei prodotti locali.

Accanto ai banchi del mercato saranno presenti un’area Spazio Incontri dedicata ai fiori e uno spazio pensato per ospitare degustazioni guidate, laboratori e momenti di racconto della cultura gastronomica.

Il programma proporrà inoltre diversi appuntamenti legati alle tradizioni contadine, tra cui il concorso dei ciccioli “I Grasòl ad Pretsol”, la prima edizione della gara del “Gnòc Frètt”, degustazioni dedicate ai prodotti simbolo del territorio come Parmigiano Reggiano, Lambrusco e Spergola e momenti di incontro con produttori e associazioni.

La Fiera coinvolgerà anche altri luoghi della città. Il Parco della Resistenza diventerà una grande area picnic dove sarà possibile consumare i prodotti acquistati in Fiera o al Mercato Contadino, mentre il centro storico ospiterà il tradizionale mercato fieristico e diverse iniziative collaterali.

Accanto a queste proposte tornerà anche il Luna Park, con oltre cinquanta attrazioni che contribuiranno a rendere la Fiera di San Giuseppe una festa capace di coinvolgere tutte le generazioni.

La Fiera di San Giuseppe rappresenta oggi uno degli ultimi grandi quartieri fieristici della provincia ancora pienamente attivi e continua a essere un punto di riferimento non solo per Scandiano ma per tutto il territorio. Una manifestazione che, partendo dalle macchine agricole e dal lavoro nei campi, racconta ancora oggi la forza di una comunità che trova nella terra, nei suoi prodotti e nelle sue tradizioni una parte fondamentale della propria identità.