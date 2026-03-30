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Il convegno, in programma giovedì 2 aprile, alle ore 15,45, sarà ospitato nell’ex-Aula 4 del complesso universitario Palazzo “G. Dossetti” (viale Allegri, 9) a Reggio Emilia e si avvarrà del contributo di numerosi docenti del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e di esperti. La direzione scientifica dell’evento è affidata al prof. Vanni Codeluppi dell’Università IULM di Milano, docente del Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore.

Il programma della giornata si apre con i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia prof. Paolo Di Toma. Seguirà un intervento del prof. Codeluppi su un tema centrale della comunicazione contemporanea: “Pubblicità e trasgressione”.

Come in ogni precedente edizione verrà consegnato il premio Pirella al più importante comunicatore italiano dell’anno. Il riconoscimento si propone di ricordare, a nove anni dalla scomparsa, la figura del noto comunicatore italiano, reggiano di nascita, Emanuele Pirella, pubblicitario che ha inventato campagne entrate nella storia della cultura italiana e premiate numerose volte al Festival internazionale della pubblicità di Cannes. Per la prima volta quest’anno il premio verrà assegnato alla memoria. Infatti, la giuria ha deciso di attribuirlo all’importante fotografo Oliviero Toscani, da poco scomparso.

Seguiranno un intervento di Bernardo Lecci, ex-Direttore della comunicazione della Benetton, sul rapporto tra Toscani e la Benetton e la proiezione del recentissimo docufilm “Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua” prodotto da Sky, TIWI e AdLine Entertainment. Il docufilm sarà introdotto dal regista Fabrizio Spucches.