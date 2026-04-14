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Torna il 18 e 19 aprile 2026 “Very Slow”, l’atteso appuntamento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, del territorio e dello stile di vita sostenibile. Due giornate ricche di eventi animeranno il centro storico di Castel San Pietro Terme, trasformandolo in un laboratorio diffuso di esperienze tra sapori, tradizioni, natura e cultura, con un’attenzione particolare alle produzioni identitarie castellane, le De.Co.

Promossa dal Comune di Castel San Pietro Terme in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui l’Associazione Turistica Pro Loco, l’Osservatorio Nazionale Miele e l’Istituto “Bartolomeo Scappi”, oltre a produttori, cantine, birrifici, chef ed eccellenze locali, la manifestazione si inserisce nel progetto PTPL 2026 – Outdoor Tours, con l’obiettivo di promuovere un turismo lento, consapevole e di qualità, fondato sulla scoperta del territorio e sulla valorizzazione delle sue filiere.

La manifestazione prenderà il via sabato 18 aprile alle ore 10.30 in Piazza XX Settembre con l’inaugurazione ufficiale, accompagnata dall’intrattenimento del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme e dalla partecipazione speciale del “Re della Sfoglia” Beniamino Baleotti. Già dalle ore 10.00 e fino alle 22.00, le vie del centro ospiteranno la Fiera Very Slow, un ampio mercato dedicato ai prodotti tipici delle Cittaslow italiane, delle Città dell’Olio e delle Pro Loco, in cui i prodotti diventano racconto, esperienza e occasione di incontro diretto con i produttori.

Come sottolinea la Sindaca di Castel San Pietro Terme, Francesca Marchetti:

«Very Slow rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la nostra città, perché riesce a valorizzare in modo autentico le eccellenze del territorio, mettendo al centro non solo i prodotti, ma anche le storie, il lavoro e l’identità che custodiscono. In particolare, riprendere il percorso sulle De.Co. sarà un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e produzioni locali. È un’occasione per riscoprire il piacere del tempo lento, dell’incontro e delle tradizioni, grazie anche a una straordinaria collaborazione con la Pro Loco, le associazioni agricole, i produttori, le cantine, i birrifici e gli chef del territorio».

La giornata di sabato inizierà già dalle prime ore del mattino con il “Trekking col treno”: ritrovo alle 8.00 all’autostazione di Bologna, partenza a piedi alle 9.00 lungo la Via Emilia in direzione Osteria Grande, per un percorso di circa 19 km tra i calanchi di Varignana e le colline castellane, con arrivo nel centro storico dopo circa cinque ore e mezza di cammino.

Dalle ore 11.00 alle 21.00 sarà visitabile, presso la Sala Espositiva di via Matteotti, la mostra “Scart. Ri-nascita. Trama di donne”, progetto che unisce arte contemporanea, sostenibilità e diritti. Sempre alle ore 11.00, con ritrovo all’Info Point di Piazza XX Settembre, prenderà il via il laboratorio per ragazzi “Dal compost alla fioritura”, dedicato alle tecniche di semina e alla cura degli orti.

Per tutta la giornata, dalle 11.00 alle 22.00, Piazza Acquaderni ospiterà la “Piazzetta del gusto e dei sapori”, con degustazioni guidate, incontri e approfondimenti sui prodotti tipici locali, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale del Miele, dove i prodotti diventano occasione di conoscenza e racconto autentico della nostra città. Alle 11.30 sarà possibile partecipare a una degustazione guidata degli oli di Palazzo di Varignana.

Nel pomeriggio, alle 15.00, partirà dall’Info Point “Aperiregaz”, un percorso cicloturistico con tappa di degustazione presso la Cantina Podere San Pietro, a cura della Polisportiva Villa Fontana. Alle 15.30 prenderà il via la visita guidata “Antichi cortili urbani”, alla scoperta di spazi nascosti e identitari della città.

Per chi vorrà sperimentarsi con le mani in pasta, sempre alle ore 15.30 si terrà il laboratorio di pasta fresca allo stand Very Wine, a cura dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi, durante il quale Beniamino Baleotti illustrerà dal vivo le tecniche tradizionali della sfoglia fatta a mano.

A partire dalle 17.00 e fino alle 18.30, il centro storico sarà animato dalla street band Dixie Dollars, mentre tra le 17.00 e le 18.45, in Piazza Acquaderni, si terrà un incontro dedicato alla birra artigianale locale “Claterna”, con degustazioni, racconti e uno slow cooking a cura dello chef Dmitri Galuzin, esempio concreto della collaborazione tra produzione e ristorazione locale. Dalle 18.00 alle 22.00, Piazza XX Settembre ospiterà “Aperislow” con dj set Cita, seguito alle 19.00 da un appuntamento di slow cooking a cura di Madrè, valorizzando ingredienti e sapori del territorio. La giornata si concluderà alle ore 21.00 al Teatro Cassero con lo spettacolo comico “L’arte comica”, con Davide Dalfiume e gli attori de La Bottega del Buonumore.

Parallelamente, per tutto il weekend, saranno attive in Piazza XX Settembre le degustazioni di vini Very Wine, con illustrazione dei vini proposti delle cantine locali a cura dei sommelier di AIES – Associazione Italiana Enogastronomi e Sommelier, dalle 11.00 alle 22.00 il sabato e fino alle 21.00 la domenica. Non mancheranno, nel pomeriggio, le tradizionali “navette in cantina”: sabato dalle 15.00 alle 17.15 verso la cantina Umberto Cesari e domenica, dalle 15.00 alle 18.15, verso le cantine Agrivar, Dalfiume Nobilvini e Fratta Minore, rafforzando il legame tra centro storico e le eccellenze vinicole castellane.

La giornata di domenica 19 aprile si aprirà con le iscrizioni, dalle 8.30 alle 9.30, e la partenza libera di “Castello in vigna”, un percorso cicloturistico tra le cantine del territorio. Alla stessa ora partiranno anche la visita guidata agli antichi cortili urbani e il “Trekking al Lungosillaro”, una passeggiata naturalistica con rientro previsto alle ore 14.00.

Dalle 10.00 alle 21.00 proseguirà la Fiera Very Slow nel centro storico, affiancata dalle attività della Piazzetta del gusto e dei saperi e dalla mostra d’arte “Scart. Ri-nascita. Trama di donne”. Alle ore 11.00 tornerà il laboratorio “Dal compost alla fioritura”.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, in Piazza Acquaderni si terrà il laboratorio dedicato ai più piccoli “Ape, mieli e biodiversità”, con dimostrazioni e degustazioni dedicate al mondo delle api. Alle 16.00 partirà dall’Info Point una passeggiata sensoriale nel centro storico, “Paesaggio urbano attraverso i 5 sensi”. Tra le 16.00 e le 17.30 il centro sarà nuovamente animato dalla musica della street band Dixie Dollars, mentre dalle 16.00 alle 18.00, in Piazza Acquaderni, si svolgerà un incontro di livello nazionale dedicato ai prodotti De.Co., con degustazioni e interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, momento centrale di valorizzazione delle produzioni identitarie locali.

La giornata si concluderà con “Aperislow” in Piazza XX Settembre, dalle 18.00 alle 21.00 con selezione musicale a cura di Andrea Monti e alle 18.30 con un ultimo appuntamento di slow cooking a cura dello chef Bandini del ristorante Bandini.

A completare il programma, mercoledì 22 aprile, dalle 10.30 alle 14.00 in Piazza XX Settembre, si terrà “Slow Sloorp – Delizie su misura”, un viaggio tra i sapori e le culture del Mediterraneo a cura dell’Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi.

“Very Slow” si conferma così un’esperienza immersiva e corale, capace di coinvolgere visitatori di tutte le età, valorizzando il patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico di Castel San Pietro Terme, attraverso un invito a rallentare, scoprire e riconnettersi con l’autenticità dei luoghi e delle persone.