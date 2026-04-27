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Ancora una volta, il territorio di Medicina beneficia dell’attenzione al comparto sociale e alla comunità di S.F.E.R.A.. Il cda della società che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, infatti, ha deliberato ed erogato di recente un contributo di 3.400 euro a favore della sede di Medicina del Comitato di Bologna di Croce Rossa Italiana. Una cifra riferita all’annualità 2025 della campagna di raccolta fondi natalizia dell’1% degli incassi da banco di tutti i punti vendita del gruppo. Un’iniziativa che S.F.E.R.A. promuove con soddisfazione ormai da tempo.

Dal passato sostegno alla rassegna ‘Contemporaneo – Teatro del tempo presente’, progetto realizzato dall’associazione culturale medicinese Permar – Compagnia Mario Perrotta, alla nota donazione di un moderno sollevatore per disabili per le vasche della piscina comunale. Questa volta, invece, è toccato alla sede di Medicina del Comitato di Bologna di Croce Rossa Italiana presente da 31 anni sul territorio. Un sodalizio che, grazie alla dedizione di 42 instancabili volontari, si adopera in varie attività legate alla promozione, prevenzione e tutela della salute pubblica. Qualche esempio? Divulgazione informativa delle corrette norme di Primo Soccorso, presidio sanitario di assistenza con ambulanza durante manifestazioni ed eventi, presenza di rappresentanza e/o intrattenimento formativo-ludico per i più giovani e servizio di Emergenza 118 in convenzione con Ausl di Imola. Ma anche supporto per il Centro Diurno Medicina e Caffè Solidali, servizio di consegna farmaci a domicilio ‘Pronto Farmaco’ per disabili, anziani e ammalati gravi, lezioni informative di manovre salvavita pediatriche aperte alla cittadinanza, corsi di Pronto Soccorso nelle scuole e molto altro ancora. Senza dimenticare la novità del Progetto 8-13 extrascolastico con l’organizzazione di diversi incontri per bambini e adolescenti, alla presenza di 5-6 volontari, su temi sensibili e di stretta attualità sociale come educazione alla pace, bullismo, educazione alimentare, primo soccorso ed educazione all’ambiente. Una serie di attività, in modalità ludica e divertente, per apprendere qualcosa di utile. Un’esperienza apprezzata e partecipata, con tanto di merenda offerta e laboratori interessanti come quello ambientale sulla piantumazione delle erbe aromatiche, che ha fatto breccia tra i giovanissimi.

Per Roberto Rava, presidente di S.F.E.R.A.: “E’ un piacere sostenere l’operato di una realtà conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per il proprio impegno in ambito sociale e di soccorso emergenziale – spiega -. Un’istituzione capace di declinare anche alle latitudini locali i propri dogmi fondanti diventando così un punto di riferimento insostituibile per i cittadini alle prese con problematiche sanitarie nonché in ambito formativo di Primo Soccorso, divulgativo sulla salute e di supporto agli enti pubblici durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni. La missione di S.F.E.R.A. è anche quella di reinvestire parte degli utili provenienti dalla capillare attività giornaliera delle sue farmacie”.

Soddisfatto il sindaco di Medicina, Matteo Montanari: “Ringrazio S.F.E.R.A. per la grande attenzione che riserva al territorio di Medicina – aggiunge -. La sezione locale della Croce Rossa Italiana è una realtà molto attiva che da anni collabora positivamente con l’amministrazione comunale sul fronte sociale e sanitario. Queste risorse saranno preziose per proseguire la loro attività al meglio”.