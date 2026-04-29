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Un thriller che scava nelle crepe della famiglia, della memoria e della verità: il nuovo romanzo Le chiavi di casa sarà al centro dell’incontro con lo scrittore Patrick Fogli, in programma domenica 3 maggio, alle ore 17.30, al Foyer del Teatro Bismantova. L’autore, nato a Bologna e residente a Carpineti, presenterà il suo ultimo romanzo, un’opera intensa e avvincente che intreccia mistero, psicologia e attualità.

Al centro della storia c’è la famiglia Landi, simbolo di successo e potere nel mondo della gestione dati con la loro azienda CaseL, diventata un colosso grazie al talento straordinario di Tommaso Landi, genio della matematica formatosi al MIT. Ma dietro l’immagine brillante si nasconde un passato fatto di segreti e silenzi, destinato a emergere in modo tragico quando un incendio devasta la villa di famiglia, causando la morte di Tommaso e dei suoi genitori. Unica sopravvissuta è la sorella Alice, figura enigmatica e centrale nello sviluppo della vicenda.

Da quel momento, tra Bologna e altre città, si dipana un’indagine inquieta e profonda guidata da Gabriele Riccardi, ex poliziotto che non ha mai smesso davvero di cercare giustizia. L’incontro con un senzatetto in punto di morte diventa la scintilla che riaccende il passato e conduce Riccardi in un labirinto di verità nascoste, dove ogni scoperta apre nuovi interrogativi e ogni pista sembra riportare ai Landi e ai loro segreti.

Con una scrittura tesa e precisa, capace di tenere il lettore sospeso fino all’ultima pagina, Fogli costruisce un thriller psicologico di grande forza narrativa, che racconta la vertigine dell’ignoto e il peso delle verità rimosse. Un romanzo che interroga il lettore su ciò che resta, anche quando tutto sembra essere stato cancellato, perché – come suggerisce una delle immagini più potenti del libro – sotto la cenere il fuoco continua a covare.

Durante l’incontro, l’autore dialogherà con l’Assessora alla cultura Erica Spadaccini. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204.