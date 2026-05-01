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Da oltre mezzo secolo accompagna i più piccoli nel loro percorso di crescita, tra curiosità e immaginazione. È la Pimpa, la celebre cagnolina a pois rossi creata da Altan: proprio in occasione del suo 50° anniversario – traguardo raggiunto lo scorso anno – ha preso vita lo spettacolo Pimpa. Il musical a pois, che domenica 3 maggio alle ore 17.00 arriva al Teatro Celebrazioni di Bologna.

La regia è affidata a Enzo d’Alò, tra i massimi esponenti del cinema d’animazione europeo, che torna a collaborare con Altan dopo il successo della serie animata. Dal sodalizio tra i due autori, che ne hanno curato insieme la drammaturgia, nasce un musical originale che unisce il mondo dell’infanzia alla dimensione teatrale. Parole, pupazzi e travestimenti si mescolano in un’esperienza dove la musica e il gioco sono i veri protagonisti.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it