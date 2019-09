A Maranello cinque posti per il servizio civile

E ‘ stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile: il Comune di Maranello mette a disposizione cinque posti per accompagnamento su trasporto scolastico, servizi educativi e ricreativi per il tempo libero, attività di promozione culturale e pedagogica sui temi della legalità e dell’educazione civica.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 ottobre, l’avvio dei progetti è previsto entro il 30 aprile. Ai volontari spetta un assegno mensile di 439,50 euro. I colloqui di selezione si svolgeranno giovedì 17 ottobre alle ore 9 presso il Servizio Istruzione del Comune in via Vittorio Veneto 9. Possono essere ammessi alla selezione giovani dai 18 ai 28 anni di età, con cittadinanza italiana, di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia.