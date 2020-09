Campagna di sensibilizzazione alla donazione del Midollo Osseo

L’Emilia Romagna si mobilita sino al 26 Settembre con un UNICO obiettivo: trovare un donatore compatibile per TUTTI i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo.

ADMO, insieme al Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue e Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) promuove la settimana nazionale “MATCH IT NOW” dedicata all’informazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

In occasione di questa settimana, ADMO Federazione lancerà il nuovo progetto “MATCH AT HOME” che partirà inizialmente come progetto pilota in 4 regioni italiane, Piemonte – Liguria – Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia. Il progetto, attivo anche a Bologna, prevede l’invio a domicilio dei kit per la raccolta dei campioni salivari necessari alla cosiddetta “tipizzazione”, ovvero l’individuazione dei dati genetici dei potenziali donatori che serve a ricercare la compatibilità con i pazienti in attesa di un trapianto di cellule staminali emopoietiche. Si potrà diventare potenziali donatori di midollo osseo direttamente a casa propria. Pre-iscrizione sul sito www.admo.it

In allegato troverete la descrizione dell’iniziativa e una sintesi dettagliata del nuovo progetto ADMO “KIT AT HOME” e la locandina, in diversi formati, della campagna.

Su tutto il territorio dell’Emilia Romagna rimane inoltre attiva la possibilità di iscriversi al Registro Donatori Midollo Osseo tramite un semplice prelievo di sangue (effettuando la pre-iscrizione su sito www.admo.it): A Bologna, nello specifico, verrà effettuato previo appuntamento nei seguenti ospedali:

Policlinico S.Orsola dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 – sabato dalle 10:30 alle 11

Casa del Donatore Avis (c/o Ospedale Maggiore) dal lunedì al giovedì alle 11:40 – venerdì alle 11:10 e alle 11:40 – sabato alle 11:30

Per info: 3341355884-3341373066, bologna@admoemiliaromagna.it – Pre-iscrizione su www.admo.it