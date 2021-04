“Terza media e maturità. Come saranno i nuovi esami?” Proseguono gli incontri sui temi dell’insegnare, dell’educare e dell’orientare

Proseguono gli incontri sui temi dell’insegnare, dell’educare e dell’orientare organizzati dalle associazioni Uciim Modena-Sassuolo e Viceversa nell’ambito di Innovation Days, programma rivolto alle scuole, per riflettere in maniera più consapevole sul ruolo della scuola e della formazione rispetto alle dinamiche delle professioni e del mondo del lavoro.

Mercoledì 21 Aprile, alle ore 18,30, il terzo incontro sul tema della scuola organizzato dalle Associazioni Uciim Modena-Sassuolo e Viceversa, con il patrocinio del Comune di Sassuolo, in diretta streaming sulla pagina https://www.facebook.com/innovationdaysproject

Un appuntamento ormai imminente, quello degli esami di Maturità e Terza Media, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dell’ a.s. 2020/21 che si svolgeranno in presenza, come confermato da una ordinanza firmata dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Nella puntata di Innovation Days, la Prof.ssa Alessandra Borghi, presidente UCIIM Modena – Sassuolo e già Dirigente Scolastico dell’IIS Volta di Sassuolo, dialogherà con il Prof. Edoardo Piparo, Dirigente dell’Elsa Morante di Sassuolo e la Prof.ssa Simona Simola, Dirigente presso l’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1 e con gli interventi di Corrado Ruini, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo e di Luca Busani, Assessore con Delega alle Politiche educativo-scolastiche del Comune di Fiorano Modenese.

Sarà l’occasione per fare il punto sul funzionamento degli esami di Stato 2021, sia quelli relativi alle scuole medie che quelli posti alla fine delle scuole superiori. Ma anche per spiegare in quale direzione stanno andando le scuole medie e superiori del nostro territorio nel breve e nel medio termine. La proposta è rivolta a tutti i cittadini, in particolare a genitori, insegnanti, dirigenti e Istituzioni, per riflettere insieme su una realtà scolastica sempre più complessa e che richiede di rispondere a nuove sfide. Punto di forza saranno i punti di vista di tutti coloro che fanno parte della cosiddetta comunità educante per condividere, confrontarsi e insieme progettare una scuola aperta, collaborativa, in contatto con il territorio e con la città.

Per partecipare alla diretta e fare domande ai relatori cliccare il seguente link: https://www.facebook.com/innovationdaysproject

Il ciclo di incontri informativi sul tema della formazione scolastica nasce in continuità con l’iniziativa Innovation Days, progetto realizzato dalle Associazioni Viceversa e Uciim Modena-Sassuolo. L’evento di punta di Innovation Days è la Settimana dell’Orientamento Scolastico e dell’educazione all’imprenditorialità rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori del Distretto Ceramico e dei Comuni della Provincia di Modena (due gli eventi organizzati, nel 2019 e nel 2020 con il patrocinio del Comune di Sassuolo e Confindustria Ceramica e il sostegno di Esmalglass- Itaca Group) con incontri di orientamento in presenza e online rivolto agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori con l’obiettivo di offrire loro una conoscenza delle prospettive professionali e occupazionali del mondo del lavoro e dell’imprenditoria. Un evento di orientamento innovativo che vede Istituzioni, Imprese, Associazioni di Categoria, Professionisti e Scuole del territorio si confrontano sulla correlazione tra competenze acquisite nel percorso di studi e competenze richieste nella realtà e nella concretezza del mondo lavorativo.

Tutto il calendario degli eventi, gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina dedicata https://facebook.com/innovationdaysproject.