Volley, la Green Warriors Sassuolo fa visita a Sant’Elia

Archiviato il secondo turno infrasettimanale della Regular Season, la Green Warriors Sassuolo si prepara a tornare in campo: nel weekend è infatti in programma la nona giornata di Campionato, con le neroverdi impegnate in trasferta. Dhimitriadhi e compagne faranno infatti visita alla Assitec Sant’Elia, formazione laziale neopromossa in categoria. Fischio di inizio alle 17.00 e diretta streaming – come di consueto – sul canale Youtube di VolleyballWorld.

Guidata in panchina da Coach Emiliano Giandomenico, Sant’Elia è reduce dalla sconfitta infrasettimanale contro Macerata ed occupa al momento la nona posizione in classifica generale con sei punti, quattro in meno della Green Warriors Sasssuolo.

Galvanizzata dalla vittoria casalinga contro Aragona, la compagine neroverde andrà in Lazio con la voglia di proseguire la propria striscia positiva, come sottolinea il Capitano Karola Dhimitriadhi: “Il tempo per prepara la partita contro Sant’Elia non sarà molto e sarà sicuramente una partita complicata, visto che giocheremo fuori casa ed arriviamo da una settimana impegnativa. Però quello che vogliamo è finire nel miglior modo possibile questa settimana che è stata molto positiva per noi: l’obiettivo è fare bottino pieno. Dall’altra parte del campo troveremo una formazione neopromossa che sta mettendo in difficoltà squadre navigate come Marsala con cui è andata al tie break la scorsa domenica: non è quindi una squadra da sottovalutare, hanno un sacco di entusiasmo e nulla da perdere. Dal contro nostro, quello che vogliamo fare è andare lì e conquistare questi tre punti che per noi sarebbero importantissimi”.