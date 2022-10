Crisi climatica, riscaldamento globale, riforestazione, ma anche medicina di precisione, genetica e biologia marina: sono alcuni degli argomenti di “Domeniche in Scienza”, la rassegna della biblioteca multimediale “Loria” che torna con un ciclo di incontri con esperti e autori per approfondire il tema “Futuro prossimo e Futuro remoto”, a cura di Alfonso Cornia. Quattro gli appuntamenti, tutti pomeridiani, a inizio mese,in collaborazione con la libreria “La Fenice” di via Mazzini.

.Si inizia il 9 ottobre con il saggista Gianfranco Bettin che parlerà “Clima e tempo: la necessità e l’urgenza di una radicale conversione ecologica ed economica”; scrittore e attivista ambientale, storico esponente dei “Verdi”, già parlamentare e amministratore locale, Bettin è impegnato nel campo della ricerca sociale anche come collaboratore di quotidiani e periodici nazionali.

La rassegna proseguirà il 6 novembre alle 18 il botanico Stefano Mancuso (fondatore della “Neurobiologia vegetale”) dialogherà con Alfonso Cornia sulla necessità di intraprendere un percorso di riforestazione come soluzione, seppur parziale, al problema del riscaldamento globale.

Il 4 dicembre quindi appuntamento con la biologa marina Aileen Roncoroni che insieme a Elisabetta Fiorini accompagnerà i presenti in un “viaggio” alla scoperta delle meraviglie dell’oceano.

Il ciclo di conferenze si chiuderà l’8 gennaio 2023 con la dottoressa Alessia Ciarrocchi, coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, che tratterà il tema “Medicina personalizzata o medicina di precisione? – Come lo studio del genoma ha cambiato l’approccio e la gestione del paziente”.

Tutti gli incontri inizieranno alle 18:00: ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni: 059649950 o biblioteca@carpidiem.it