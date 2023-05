Disposta dal Questore di Bologna, Isabella Fusiello ed eseguita nella giornata dell’11 maggio da personale della Divisione di Polizia Amministrativa, la sospensione delle attività relative alla struttura sita in Via Friuli Venezia Giulia.

A seguito di un controllo svolto dalla Polizia Amministrativa presso la struttura, venivano identificati soggetti dediti alla commissione di reati, in materia di stupefacenti. Presenti inoltre soggetti irregolari sul territorio italiano e sprovvisti di documenti idonei all’identificazione.

Durante la consueta attività di controllo, gli agenti della Polizia di Stato, rinvenivano all’interno del locale un involucro di circa 4 cm di colore marrone, avvolto in parte da cellophane. A seguito delle opportune indagini si è potuto constatare che l’esercizio veniva utilizzato come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti, frequentato da persone gravate da precedenti penali e di polizia e dedite alla commissione di reati nell’ambito delle attività di spaccio e di sostanze stupefacenti.

Immediata, pertanto, la risposta della Questura che, al fine di garantire la sicurezza dei clienti e dei cittadini, ha disposto alla chiusura dell’attività per 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento avvenuta, appunto, l’11 maggio 2023.