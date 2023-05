Venerdì 2 giugno piazza Ciro Menotti, a Fiorano Modenese, si trasforma in una discoteca a cielo aperto, dove ballare sotto le stelle con dj set Molella.

Per il Sempre Maggio Fioranese arriva ”Open-air Disco”, con il famoso disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico in console, che sfiderà sul palco nuovi giovani talenti, in un contest adrenalinico. La serata sarà presentata da Diego Ferrari di Radiostella.

L’ingresso è libero e gratuito. Per iscrizioni al contest: info@gpeventi.it.

L’evento è organizzato dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto “Fiorano Sonora”, e di System Ceramics .

Il Sempre Maggio Fioranese prosegue sabato 3 e domenica 4 giugno, a partire dalle 18, sempre in piazza Ciro Menotti con “Ci vediamo in piazza” street food emiliano cucinato da AVF Fiorano e altre associazioni del territorio.

Ad accompagnare il buon cibo, sabato 3 giugno, alle ore 21, musica e canzoni di ” Un po’ di note alle spalle”, con Marco Dieci e Giorgio Buttazzo; mentre domenica 4 giugno, alle 21, sarà la volta di Americana Music con Ellen River che presenta “Life”. A seguire Marco Baroni con il suo nuovo album “Luoghi comuni”, chitarra e voce.

Gli spettacoli musicali sono ad ingresso libero e gratuito e sono organizzati dal Comitato Fiorano in Festa.

Durante le manifestazioni è prevista la chiusura di via Vittorio Veneto tra via Gramsci/via del Santuario e via Marconi, con divieto di transito (eccetto veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso).

Note biografiche dj Molella

Molella, all’anagrafe Maurizio Molella debutta come speaker in una piccola radio di Muggiò: Radio Country. Dal 1984 mixa come dj in diverse discoteche milanesi finché nel 1986 viene notato da Danny Stucchi e approda a Radio Deejay, dove debutta come regista, lavorando con Gerry Scotti e con Amadeus. Un anno dopo al microfono c’è Jovanotti con cui inizia una collaborazione che lo porterà sia in televisione che in tour nel 1988, facendolo diventare un dj molto popolare in Italia nel settore della house e dell’hip hop, con lo slogan “Molella martella”.

Produce il suo primo disco nel 1990 e lo intitola Je Vois, nel 1991 pubblica Revolution che arriva al numero uno di vendite in Italia e nel 1992 è la volta di Free. Segue Confusion nel 1993, canzone con la quale realizzerà il remix dance di Nella notte degli 883. Le sue produzioni continuano dal 1994 ad oggi, con numerose collaborazioni: da Jeffrey Jey degli Eiffel 65, Gala, il gruppo rap statunitense The Outhere Brothers. Inoltre, partecipa al Deejay Time di Albertino proponendo speciali Megamix di pochi minuti.

Dal 1996 produce fra gli altri Gala, The Soundlovers, Mimmo Amerelli, Gigi & Molly (con Gigi Dag), arrivando al periodo di maggior successo nelle classifiche nel 2001: realizza il brano Discotek People; crea il remix di Ti prendo e ti porto via di Vasco Rossi, con il quale vincerà la categoria del “Miglior Remix” all’ “Italian Dance Award 2001”. Nel 2002 vince lo stesso premio con il remix dei Gemelli Diversi “Mary”; nel 2003 collabora con Gigi D’Agostino, dando luce al gruppo Gigi & Molly,

Dal termine degli anni ottanta fino a metà anni 2000, Molella si alterna con Fargetta nel programma dance del Sabato notte di Radio Deejay Megamix. Dal settembre 2010 fino al 20215 è lo speaker di Mollybox.