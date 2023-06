Si riaccende il cinema sotto le stelle di gARTen. Domani mercoledì 7 giugno (ore 21 apertura cancelli ore 19) sul grande schermo del parco di Villa Rovere sarà proiettato Evelyne tra le nuvole di Anna Di Francisca, una commedia sofisticata e dai toni green, fresca come la brezza del nostro Appennino dove è è stata girata (Castelnovo ne’ Monti, Marola e Borgo Maillo). Alla serata sarà presente la regista.

Realizzato con il sostegno dell’Emilia-Romagna Film Commission, il film racconta la storia di Sofia, che vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova dove persino la parola internet suona sconosciuta. Qui, gestisce un agriturismo in cui approdano turisti in cerca di pace e si occupa delle sue mucche, oltre che delle sue erbe e del latte con cui produce un ottimo Parmigiano. Ma quel luogo è nella posizione ideale per collocare un ripetitore telefonico che porterà il progresso in tutta la zona. Come far convivere natura e silenzi con la tecnologia in grado di migliorare la nostra vita?

«L’Appennino Reggiano – si legge nelle note del film – è stata la location ideale per il film “Evelyne tra le nuvole”, sia per le tematiche affrontate sia per i paesaggi meravigliosi e poco conosciuti che il territorio dell’Emilia-Romagna può offrire. La storia mette in evidenza che l’amore e la protezione delle tradizioni e del territorio qui coincidono anche con il rispetto per la cultura. E tutto ciò non significa chiusura al nuovo ma piuttosto apertura a innovazioni che abbiano un senso».

gARTen, galleria e palcoscenico a cielo aperto in uno dei più affascinanti giardini di Correggio, prosegue a Villa Rovere fino al 25 giugno con scultura, cinema, narrazioni e musica dal vivo, tutto rigorosamente en plein air. Una proposta dell’associazione Idee di gomma, affiliata ad Arci, con il patrocinio del Comune di Correggio e il contributo della Regione Emilia Romagna, che per la nona edizione conta 12 appuntamenti tra concerti, proiezioni, spettacoli, incontri letterari, workshop, mercatini e cene sotto le stelle.

Tra gli scultori protagonisti della rassegna – le cui maestose installazioni nel parco fanno da cornice agli eventi in cartellone – lo svizzero Marco Nones, che presenta Arche di semi, installazione in legno, vetro soffiato e semi di alberi di varie essenze, arrivati da boschi di ogni latitudine, insieme agli altri due lavori Seme 2 e Seme 5. Lo scultore bresciano Roberto Ciroli espone due opere: La vedo dura, “installazione meteoropatica” dove personaggi di cartapesta fluttuano tra i noccioli del parco, e Bilancia Bascula, installazione in cartapesta e ferro per stomaci gagliardi. Il correggese Marco Piccinini ricorda che Repetita Iuvant con la sua installazione site-specific nella ghiacciaia ispirata a Matilde di Canossa: una sequenza di impulsi e ripetizioni che proiettano forme di libera ispirazione in un’atmosfera quasi straniante. Anche quest’anno non mancheranno le sculture degli studenti delle Accademie di Belle Arti di Napoli, Urbino, Bologna e Torino. Per avvicinare all’arte contemporanea un pubblico di non addetti ai lavori, gARTen propone una fruizione semplice e “accompagnata” delle opere, grazie ai QR-code e alle visite guidate.

I giovedì di NarrArte (ore 21, apertura cancelli ore 19) debuttano l’8 giugno con Terra Nostra, l’esilarante spettacolo del duo artistico Agnese&Tiziano. Un caleidoscopio di situazioni tragicomiche in cui fa da padrone quell’antico spirito italiano dell’inventare e del reinventarsi. Giovedì 15 giugno sul palco di gARTen va in scena Io vergine, tu pesci?, lo spettacolo di Giuseppe Sorgi, tratto dall’omonimo libro edito da Salani, che fonde l’astrologia con il teatro comico di qualità. Venerdì 23 giugno, come da tradizione, Villa Rovere accoglie la tradizionale Tortellata di San Giovanni (prenotazioni al 342 5938990 o info.ideedigomma@gmail.com), che sarà accompagnata da grandi risate con lo spettacolo Felici per sempre di C’Art Teatro: alla guida di un’auto d’epoca, una coppia di sposi appena usciti dalla cerimonia di matrimonio, si troverà ad affrontare un guasto proprio in mezzo a Villa Rovere.

I live domenicali targati PicNic Sound (ore 20.30, apertura cancelli ore 19) avranno come protagonisti alcuni dei migliori rappresentanti della musica indipendente nazionale. L’11 giugno arriva a Correggio Laurino, scrittore, arrangiatore, polistrumentista e produttore di casa Garrincha Dischi / Fonoprint Records, con il suo album d’esordio Hotel de la Ville. Domenica 18 giugno Cinzia Zaccaroni, anima indipendente e voce inconfondibile sul palco dell’ultimo X-Factor, porta a Villa Rovere il suo ultimo lavoro, Briseide, in cui torna a confidarsi con la chitarra classica. Il 25 giugno il gran finale di gARTen è affidato a B.A.M.B.I., il correggese Marco Santarello, alla guida di un collettivo di musicisti in un progetto che combina strumenti acustici, classici, elettrici ed elettronica con il cantautorato inteso nel suo senso più ampio.

Il cinema all’aperto Kino in gARTen, in programma ogni mercoledì (ore 21, apertura cancelli ore 19), prosegue mercoledì 14 giugno con Parlate a bassa voce, film documentario di Esmeralda Calabria, in cui il violoncellista Redi Hasa diventa la guida di un viaggio tra diverse generazioni. Il 21 giugno al cinema sotto le stelle di Villa Rovere arriva Billy di Emilia Mazzacurati, storia di una famiglia a ruoli inversi con un cast irresistibile: Matteo Oscar Giuggioli, Alessandro Gasmann, Carla Signoris e Giuseppe Battiston.

gARTen si tiene a Villa Rovere, edificio tardo-ottocentesco di proprietà privata e soggetto al vincolo della Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici, in un giardino caratterizzato da una passeggiata che si sviluppa tutt’intorno alla caratteristica ghiacciaia situata al centro del parco. Durante gli eventi è allestito un bar per aperitivi e drink in giardino.

L’ingresso agli spettacoli è riservato ai soci Arci. Per tutti gli eventi è possibile prenotare il biglietto e il posto sul sito di idee di gomma, al numero 342 5938990 o scrivendo a info.ideedigomma@gmail.com)