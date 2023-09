Organizzata dal Circolo Anspi San Martino in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Correggio. L’appuntamento è per venerdì 22 settembre. Il programma è articolato in tre momenti. Alle 18.45 si parte in bici con Francesco Moser da Corso Mazzini con arrivo a San Martino Piccolo. Alle 19.30 presentazione del libro “Francesco Moser”.

Alle 20.30 Cena di beneficenza il cui ricavato è destinato all’Istituto San Giuseppe, suore Figlie di San Francesco di Sales a Lugo (Ravenna). Gli incontri sono aperti a tutti, a partire dalla biciclettata da Correggio a San Martino Piccolo. Per la cena è indispensabile prenotarsi. Sono avviate le iscrizioni, basta chiamare ai seguenti numeri: 3338233434 (Andrea) o 3357707102 (Francesco). A tutti gli iscritti alla cena sarà donato il libro che il campione autograferà personalmente.

L’Anspi di San Martino si è prodigato per aggiudicarsi un ospite d’eccezione: sarà infatti Moser il “testimonial” di questa iniziativa benefica pensata dopo l’alluvione delle scorse settimane che ha colpito la Romagna. Francesco Moser è stato protagonista di un’epoca splendida del grande ciclismo mondiale con i suoi profondi valori: il sacrificio, la lealtà, la grinta, l’entusiasmo di mettersi in gioco in prima persona e la voglia di innovare.

Tutto questo, attraverso racconti inediti, aneddoti, foto d’archivio, dettagli tecnici delle biciclette, è raccontato nel libro “Francesco Moser”, a cura di Beppe Conti, con la preziosa prefazione di Bernard Hinault, uscito per Azzurra Publishing. L’etichetta veronese, settore editoriale di Azzurra Music che fa capo a Marco Rossi, ha accolto con interesse l’invito ed ha collaborato con grande disponibilità con L’Anspi per questo evento che attirerà centinaia di appassionati.

E’ certamente un’occasione importante per ripercorrere la sua straordinaria carriera e passare una serata insieme al campione. Con 273 vittorie su strada da professionista, tra il 1973 al 1988, risulta tutt’oggi il ciclista italiano con il maggior numero di successi e il secondo più importante ciclista al mondo.

“Partecipiamo con grande entusiasmo e disponibilità a questa importante iniziativa di Correggio. Ringraziamo il Circolo Anspi di San Martino per aver organizzato questo evento fra biciclettata, presentazione del libro e la cena. E’ l’occasione per fare un gesto mirato di solidarietà per la Romagna e incontrare da vicino Francesco Moser, colui che ha entusiasmato gli appassionati di ciclismo ed ha saputo da sempre dedicare attenzione e innovazione alle biciclette”, dichiara Paolo Baruzzo, responsabile delle iniziative di Azzurra Music. “Non a caso, oggi il campione trentino è riconosciuto come l’inventore del ciclismo moderno, colui che, con indiscutibile competenza, riconosce l’importanza del ciclismo nell’era della scienza applicata allo sport”.

Durante la serata sarà disponibile anche il volume da collezione “Francesco Moser – Un uomo, una bicicletta”, con copertina rigida e carta patinata, che racconta con una nuova imperdibile veste la straordinaria storia di un uomo che con la sua intraprendenza ha lasciato un segno indelebile nel ciclismo.

Questo evento di Correggio è certamente un appuntamento atteso dai tanti appassionati di ciclismo e in generale da quanti vogliono passare una serata a tu per tu con Francesco Moser.