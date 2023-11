Con “Blu infinito”, dell’eVolution Dance Theater, si apre venerdì 17 novembre la rassegna “Danza …e circo” del teatro Comunale: un allestimento che, grazie alla «commistione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo» si legge nelle note della compagnia. Il blu del titolo è l’acqua, «origine di ogni metamorfosi, che muta di forma e densità, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio». Firmato dal direttore artistico e coreografo americano Anthony Heinl, “Blu infinito” vedrà sul palcoscenico Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro e Nadessja Casavecchia (anche co-direttore e assistente coreografo).

L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con le evoluzioni dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi dell’eVolution Dance Theater, compagnia fondata in Italia dallo stesso Heinl. Sulla scena, giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi dove le ombre dei danzatori si muovono e comunicano, con illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance antigravitazionali, strutture telescopiche e l’incredibile tecnologia del “Light Wall” (lett.: muro luminoso), uno schermo interattivo sviluppato dal coreografo, che grazie ai suoi studi in Chimica e Fisica è da sempre alla ricerca del perfetto connubio tra arte, scienza e tecnologia. “Blu infinito” si avvale del contributo di Adriano Pisi (disegnatore luci e direttore tecnico), Piero Ragni (costumi) e Simone Sparky (effetti laser). Sipario ore 21.

La Direzione del Teatro ricorda che fino al 31 dicembre sono utilizzabili i “voucher” per gli spettacoli annullati causa Covid (così come, per gli abbonati, quello di “Mine vaganti” annullato in dicembre per indisposizione di un interprete). Inoltre sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), mail incarpi@comune.carpi.mo.it.it tel. 059649255; sito https://teatrocomunale.carpidiem.it