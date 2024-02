Il movimento cooperativo esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Roberto Mainardi, noto cooperatore, socio fondatore e poi presidente della cooperativa sociale Ambra, ora Proges.

Molto conosciuto e stimato negli ambienti cooperativi di Reggio Emilia e Ferrara, è stato da sempre anche all’interno delle Direzioni territoriali di Legacoop Regionale e di Legacoop Sociale Nazionale.

Mainardi ha inoltre portato significative innovazioni nel campo della salute mentale, aprendo le prime strutture residenziali RTR, Comunità Alloggio ed Appartamenti in collaborazione con di DSM di Bologna e Ferrara, partecipando anche ai gruppi di lavoro regionale per la stesura del piano di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna. A Reggio Emilia con l’allora cooperativa Ambra, ha gestito Case di Riposo, Nidi e Scuole dell’Infanzia. Ha collaborato inoltre con Boorea a progetti di solidarietà a Rosario in Argentina.

Promotore da sempre delle istanze sociali ed educative, ha portato le attività di Ambra anche in altre regioni quali, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia.