Castelnovo né Monti, in occasione della Festa della Befana, martedì 6 gennaio, una delegazione della LG Basket Castelnovo né Monti ha fatto visita ai bambini ricoverati nella Pediatria dell’Ospedale Sant’Anna.

Alcuni sportivi della serie C, in rappresentanza della squadra e della società, hanno portato in dono ai piccoli degenti oltre 40 peluche frutto del Teddy Bear Toss organizzato per la partita della prima squadra, svoltasi il 4 Gennaio scorso al Pala Cattaneo. L’iniziativa consiste nel lancio di peluche da parte del pubblico sul campo di gioco dopo il primo canestro della partita. I pupazzi prima di essere portati in ospedale sono stati debitamente selezionati e sanificati.

Un gesto semplice che ha trasformato una normale gara di basket in un momento di grande impatto emotivo e visivo, capace di coinvolgere l’intero palazzetto. Il Teddy Bear Toss nasce negli anni ’90 in Nord America, nel mondo dell’hockey su ghiaccio come gesto solidale e si è poi diffuso in tutto il mondo, arrivando in Italia dal 2014. Da allora ha contagiato palasport di ogni dimensione. Anche a Castelnovo né Monti l’obiettivo è stato lo stesso: trasformare lo sport in uno strumento di solidarietà e crescita, soprattutto per i più giovani. Un’occasione educativa per ricordare che un piccolo gesto può fare la differenza per chi sta vivendo un momento difficile.

Per merito di questa splendida idea sono stati regalati più di 40 sorrisi. Un grazie di cuore da parte della Direzione dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.