Nell’ultimo appuntamento con ‘Piazza d’Autore’ Daniele Mencarelli presenta “Tutto chiede salvezza”

Si svolgerà domenica mattina, 25 ottobre, a partire dalle ore 11,30 in piazzale Della Rosa, l’ultimo appuntamento con “Piazza d’Autore”: la rassegna culturale realizzata dal Comune di Sassuolo con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Babel Agency.

Domenica mattina Daniele Mencarelli dialogando con Pierluigi Senatore presenterà "Tutto chiede salvezza" (Mondadori, 2020), vincitore del Premio Strega Giovani 2020.

Ha vent’anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994, un’estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai provati. Nei precipizi della follia brilla un’umanità creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con una delicatezza e una potenza uniche.

Dopo l’eccezionale vicenda editoriale del suo libro di esordio, otto edizioni e una straordinaria accoglienza critica (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima), Daniele Mencarelli torna con una intensa storia di sofferenza e speranza, interrogativi brucianti e luminosa scoperta.

Daniele Mencarelli nasce a Roma, nel 1974. Le sue poesie sono apparse su numerose riviste letterarie e in diverse antologie tra cui L’opera comune (Atelier) e I cercatori d’oro (clanDestino). Le sue raccolte principali sono: I giorni condivisi, (clanDestino, 2001), Guardia alta (La Vita felice, 2005). Con Nottetempo ha pubblicato Bambino Gesù (vincitore del premio Città di Atri, finalista ai premi Luzi, Brancati, Montano, Frascati, Ceppo) nel 2010 e Figlio nel 2013. Sempre nel 2013 è uscito La Croce è una via, Edizioni della Meridiana, poesie sulla passione di Cristo. Il testo è stato rappresentato da Radio Vaticana per il Venerdì Santo del 2013. Nel 2015, per il festival Pordenone Legge con Lietocolle, è uscita Storia d’amore. Del 2018 è il suo primo romanzo La casa degli sguardi, Mondadori (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John Fante opera prima). Collabora scrivendo di cultura e società con quotidiani e riviste.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione al seguente link: https://prenotazioni-eventi-sassuolo.reservio.com. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid: sarà possibile accedere al luogo dell’evento fino alla capienza consentita dall’obbligo di distanziamento e con la mascherina. Date le maggiori procedure richieste si chiede di arrivare almeno quindici prima dell’evento.